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Giriş Tarihi: 21.4.2021 11:23

Kars’ta, 3 köy karantinaya alındı, 2 köyde uygulama kaldırıldı

DHA
Kars’ta, 3 köy karantinaya alındı, 2 köyde uygulama kaldırıldı

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 20 Nisan Salı günü saat 12.00'de merkez Küçük Pirveli, 19.00'da ise Mezra köyünde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada Hapanlı, Eşmeyazı ve Selim Hasbey köylerinin karantinaya alındığı ve köylere giriş çıkışların kapatıldığı duyuruldu.

KARANTİNADAKİ KÖY SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Karantinaya alınan Hapanlı, Eşmeyazı ve Selim Hasbey köylerinin yanı sıra daha önce yine merkez Yalınkaya köyü, Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü, Kağızman ilçesine bağlı Aydınkavak köyü, Çilehane köyü ve Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyü ve Beyköy de karantinaya alınmıştı. Böylece kent genelinde karantinaya alınan toplam köy sayısı 9'a yükseldi.

Karantinaya alınan köylerde önlem alan jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.

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Kars’ta, 3 köy karantinaya alındı, 2 köyde uygulama kaldırıldı
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