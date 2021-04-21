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Giriş Tarihi: 21.4.2021 10:21 Son Güncelleme: 21.4.2021 10:24

’de 'Pes' dedirten olay! testi çıkan avukat...

İHA
Kırıkkale’de 'Pes' dedirten olay! Covid-19 testi pozitif çıkan avukat...

’de, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Coronavirüs testi olan bir avukat, bürosunda çalışırken yakalandı. Karantinaya alınan avukata, 4 bin 50 lira ceza yazıldı...

Koronavirüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, 'kırmızı' renk ile 'çok yüksek' riskli iller kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka artışının önüne geçmek için valilik koordinesinde binin üzerinde personel kent genelinde denetim yapıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, bu kez bir avukatın karantina ihlali yaparak bürosunda çalıştığını belirledi.


İl Salgın Denetim Merkezine bağlı ekipler, A.P. (55) isimli avukatın korona virüs testinin pozitif olduğunu HES kodu sorgulamasında doğruladı.

Riskli kategoride yer alan avukat A.P., öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle de kendisine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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Kırıkkale’de 'Pes' dedirten olay! Covid-19 testi pozitif çıkan avukat...
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