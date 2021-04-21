Kırıkkale’de 'Pes' dedirten olay! Covid-19 testi pozitif çıkan avukat...

Koronavirüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, 'kırmızı' renk ile 'çok yüksek' riskli iller kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka artışının önüne geçmek için valilik koordinesinde binin üzerinde personel kent genelinde denetim yapıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, bu kez bir avukatın karantina ihlali yaparak bürosunda çalıştığını belirledi.