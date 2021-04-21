Kırklareli'nde Vefa Destek 7/24 görevde

Kırklareli Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 1073 personelle 7/24 vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürüyor. Ekipler koronavirüs salgın sürecinde son bir yılda 301 bin 662 kişiye ulaştı. Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin gıda yardım kolisinin dağıtımı yapılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunup sokağa çıkamayan vatandaşlar için valilik bünyesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tam zamanlı olarak çalışıyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatı ile oluşturulan Vefa destek grubu, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşuyor, market ve benzeri ihtiyaçlarını giderip, evlerine kadar götürüyor. Vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden istek ve taleplerini bildiriyor. 7/24 esasına göre 1073 personelle çalışan Vefa grubu, salgın sürecinin başladığı günden bu yana haneye ulaştı. Vefa destek grupları, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vakası nedeniyle karantina altına alınan Kavakdere köyündeki vatandaşlar için Esnaf Sanatkarlar Odası ve Sanayi ve Ticaret Odası iş birliği ile yiyecek ve akayakıt ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kolisi ulaştırılıyor. Ayrıca 9 bin 219 kişiye de psiko-sosyal destek sağlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ramazan ayına denk gelmesi ile birlikte Kırklareli Valiliği koordinesinde gerçekleşecek olan bayram etkinliklerinde Vefa destek grupları, bayram coşkusunu yaşatabilmek için araç konvoyu düzenleyecek. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla, Vefa destek grupları aracılığıyla 23 Nisan'da doğan çocuklar ile şehit ve gazi çocukları ve sevgi evlerinde kalan çocuklara pasta, Türk Bayrağı, rüzgar gülleri ve çeşitli hediyeler gönderilecek