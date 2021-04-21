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Giriş Tarihi: 21.4.2021 20:37 Son Güncelleme: 21.4.2021 20:40

Kız alma-verme tartışmasında kan aktı! Balkondan başına ateş etti

İHA
Kız alma-verme tartışmasında kan aktı! Balkondan başına ateş etti

'de aralarında kız alma-verme meselesi yüzünden bulunduğu öne sürülen Ercan D. ile Samet K. aynı evde buluştu. Ercan D.'nin evden ayrıldığı sırada balkona çıkan Samet K., şahsı tabancayla ateş açarak başından vurdu. Ercan D., tedavi altına alınırken, Samet K., kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan öfkelenen mahalleli Samet K.'nin aracına taş ve sopalarla saldırdı.

Olay, 19 Nisan saat 21.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., akşam saatlerinde arkadaşı Ahmet K.'nin evine gitti. Bir süre sonra aralarında kız alma-verme mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen Ercan D.'de aynı eve geldi. Bunun üzerine burada ikili arasından tartışma çıktı.

BALKONDAN BAŞINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Ercan D., ikametten ayrıldığı esnada Samet K., balkona çıktı. Samet K.'nin balkondan tabanca ile ateş etmesi sonucu başına mermi isabet eden Ercan D., kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerin gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki Ercan D., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından öfkelenen mahalle sakinleri Samet K.'ye ait olduğu öğrenilen park halindeki araca taş ve sopalarla saldırdı. Otomobilde hasar meydana gelirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bugün, Samet K.'nin Alsancak semtinde saklandığı evi tespit etti. Bunun üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Samet K., kaçmaya başladı. Ekipler ile Samet K. arasında yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli şahıs üzerindeki silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kız alma-verme tartışmasında kan aktı! Balkondan başına ateş etti
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