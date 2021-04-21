Kız alma-verme tartışmasında kan aktı! Balkondan başına ateş etti

BALKONDAN BAŞINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Ercan D., ikametten ayrıldığı esnada Samet K., balkona çıktı. Samet K.'nin balkondan tabanca ile ateş etmesi sonucu başına mermi isabet eden Ercan D., kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerin gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki Ercan D., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.