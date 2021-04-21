Kız kardeşini boğazından bıçakladı

İstanbul Esenler'de 38 yaşındaki Yıldız Gül, otoyol kenarında ağabeyi Kemal Balkaya (43) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde önceki akşam saat 20.00 sıralarında otoyol kenarında kanlar içinde yardım isteyen bir kadını gören sürücüler polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, boğazından bıçaklanan kadını hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül olduğu belirlenen kadın kurtarılamadı. Polis, saatlerce hem yeşillik alanda hem de yol kenarında delil aradı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kaçan katil zanlısının, genç kadının ağabeyi olduğunu belirledi. Bursa'ya gitmek üzere Bayrampaşa Otogarı'ndan otobüse binen ağabey Kemal Balkaya, Ümraniye Dudullu Otogarı'nda yakalandı. Emniyette sorguya alınan katil zanlısı ağabey ilk sorgusunda, cinayeti namus meselesinden dolayı işlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.