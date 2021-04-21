Koca dehşeti

Bursa'da eşinden ayrı yaşayan ve boşanmak üzere olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Aygül Yıldız, dün sabah işe gitmek için evinden ayrıldığı sırada eşi Mehmet Yıldız'ı (45) karşısında görünce panikledi. İkili arasında sokak ortasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran Mehmet Yıldız, eşine doğrulttuğu tabancayı arka arkaya ateşledi. Aygül Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aygül Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri Mehmet Yıldız'ın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir evde olduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yıldız, 1.5 saatlik ikna çabasının ardından teslim oldu. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yıldız, tutuklandı. Yıldız'ın olaydan sonra avukatına, "Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun" yazdığı ortaya çıktı. Yıldız'ın ifadesinde, "Boşanmak için anlaştık. Ben dün gidip evrakları imzaladım ama son bir kere konuşmak istiyordum. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum" dediği öğrenildi.