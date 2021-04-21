Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi

"ŞU YOLDA BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"



Deposunun bir kısmı yıkılan Erdoğan Dumluoğlu, olay sırasında üst kattaki evlerinde oturduklarını belirterek, "Büyük bir gürültü geldi ve balkona çıktım. Kamyonun buraya girdiğini gördüm sonra. Aşağı inip baktığımda deponun duvarlarının bir kısmının yıkıldığını gördüm. Komşumuzun evine de zarar vermiş. Şu yolda bizim can güvenliğimiz yok. Çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Meydana gelen kazada evinde hasar oluşan Bilgin Ertem de yaptığı açıklamada "Bu yolun bir çaresine bakmaları lazım. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Burada yaşanan 3'üncü kaza bu. Daha önce de iş makinesi ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Yetkililerden bu yol ile ilgili çözüm bekliyoruz" dedi.