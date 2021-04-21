Koronavirüsü yenen Başkan Memduh Büyükkılıç: Beraber mantı yapmamak lazım!



'BANA BİR ŞEY OLMAZ, MANTIĞINDA OLMAMAMIZ LAZIM'



Görünürde bir şeyinin olmadığını; ancak daha önceki gibi olduğunu söylemenin de doğru olmayacağının altını çizen Büyükkılıç, "Şu anda hekim olarak söylemem gerekirse nekahet dönemi sürecindeyim. Görünürde hiçbir şey yok ama ister istemez daha önceki sürecin aynısını yaşıyorum, demek doğru olmaz. Bu zaman alacak. Zaman içinde eski konuma dönüşeceğiz. Ta ki yeni bir bulaş olmadığı sürece. 'Ben artık geçirdim, ben gencim' mantığında yaklaşmamak lazım. 'Bana bir şey olmaz' mantığında olmamak lazım. Bu işin genci de yaşlısı da yok" dedi.