Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede

BAYRAK BULUNAMADI

Poliste yapılan incelemede şüphelinin 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Murat Ö., polise verdiği ilk ifadesinde "Bayrak bizim namusumuzdur. Ben şanlı bayrağımızı şehit başkomiserimiz Yaşar Aykaç'ın mezarına götürüp, astım" dediği öğrenildi. Murat Ö.'nün ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri Aykaç'ın Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri başına gidip, bayrağı aradı ancak bulamadı. Polisteki işlemleri tamamlanan Murat Ö., adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının 'Bayrağı neden indirdin?' sorusuna "Sevdiğim için" cevabını verdi. Murat Ö.'nün adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı | Video

Duvardan söküp aldı! Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı