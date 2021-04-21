Lazere gitti kolları yandı! CİMER' e yazdı Tıp Merkezine ceza kesildi





Ben şikayette bulundum bana bizim bir şeyden haberimiz yok bizimle alakası yok, kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış dediler. İstifa ettim işten de ayrıldım. Aslında o gün cihazı kullanan kişi yeni gelmiş. Ve sanırım cihazı kullanmasını çok iyi bilmiyormuş. O da benim kollarımı yaktı. Şimdi kollarımda izler var. Mahkemeye verdim, sonuna kadar şikayetçi olacağım" dedi.





Estetisyene ‘taksirle yaralama’ cezası

Son dakika: Gittiği güzellik merkezinde kâbusu yaşadı! Şikayetini geri çekmesi için bakın ne teklif ettiler...