Maide anne kızını PKK'dan kurtarmak için Merkel'e seslendi





Ancak, Almanya hükümeti ben 1 yıldır genç kızım için mücadele etmeme rağmen destek olmuyorlar. Bu kadar duyarsız olmalarına yüreği yanan bir anne olarak dayanamıyorum. Ben de bu nedenle Almanya Başbakanı sayın Merkel'e sesimi duyurmak için eylemimi başbakanlık ofisinin önünde sürdürüyorum.