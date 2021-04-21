Motosiklet faciası: Anneanne ve torunu öldü! Motosiklet 200 metre ileride zor durdu

Kaza, saat 18.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Urmamen idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, market alışverişini yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Peruzet Koçak ve torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarptı. Aşını süratli olduğu ileri sürülen Urmamen, kazaya yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Peruzet Koçak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerinin yanında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ayşe Miray Doğru'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.





'YAŞIYOR MU, CAN YOK MU?'

Kazayı duyup olay yerine gelen anneanne ve torunun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Peruzet Koçak'ın cenazesine sarılan yakınları sağlık ekiplerine,''Yaşıyor mu, hiç canı yok mu?' diye sorması ise dikkat çekti. Ölenlerden geriye, Koçak'ın aldığı sebzeler ve küçük kızın maskesi kaldı.