Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da yaklaşık 2500 yıllık aile mezarına rastlandı
Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:07 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:07

’da yaklaşık 2500 yıllık aile mezarına rastlandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da yaklaşık 2500 yıllık aile mezarına rastlandı

’da, su hattı döşeme kazısı sırasında, yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik mezara rastlandı. Taş sanduka şeklindeki mezardan, aileye ait olduğu tahmin edilen 5 iskelet çıktı. İncelemeler sürüyor.

Muğla Menteşe Gülağzı Mahallesi Yeşiltepe evleri mevkiinde, su hattı döşemeleri sırasında yapılan kazılarda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik mezara rastlandı.

Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen taş sanduka mezarda, 5 iskelet olduğu görülüyor. Lahitteki iskeletlerin bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

Muğla Ula'daki, Thera Antik Kentinin kuzey tarafında küçük bir antik yerleşimin, yaklaşık 400 metre kuzeyinde kanal kazısı sırasında rastlanan mezar, taş sanduka şeklinde. Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl'ün takip ettiği, Müze Müdürü Gülnaz Savran'ın gözetiminde, mezarın çıkarılma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da yaklaşık 2500 yıllık aile mezarına rastlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA