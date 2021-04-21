Muğla’da yaklaşık 2500 yıllık aile mezarına rastlandı

Muğla Menteşe Gülağzı Mahallesi Yeşiltepe evleri mevkiinde, su hattı döşemeleri sırasında yapılan kazılarda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik mezara rastlandı.

Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen taş sanduka mezarda, 5 iskelet olduğu görülüyor. Lahitteki iskeletlerin bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

Muğla Ula'daki, Thera Antik Kentinin kuzey tarafında küçük bir antik yerleşimin, yaklaşık 400 metre kuzeyinde kanal kazısı sırasında rastlanan mezar, taş sanduka şeklinde. Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl'ün takip ettiği, Müze Müdürü Gülnaz Savran'ın gözetiminde, mezarın çıkarılma ve inceleme çalışmaları sürüyor.