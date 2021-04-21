Muş'ta 'Ağlayan Gelin'in görsel şöleni

Korkut İlçesinin Alazlı Köyünde dağlık bölgede tohumunu toplayarak bahçesine ektiği ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, özellikle genç kızlara eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ağız ve Dış Sağlığı Öğrencisi Delal Güven, "Kuruyan lale tohumunu topladık, korumaya aldık. Şimdi de çoğaltımını yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bahçemizi ters lale ile süslendireceğiz." dedi.

Ters lale ve 'Ağlayan Gelin' olarak bilinen lalenin tarihçesine baktığımız zaman özellikle Mezopotamya bölgesindeki dağlık alanda yetiştiğini bildiklerini hatırlatan Güven, "Ters laleler baharın gelişiyle birlikte çıkıyor. Bu açında babamla beraber dağlarda topladığımız tohumunu getirip bahçemize ektik şuanda büyüdü ve köyümüzün görsel simgesi haline geldi. Görsellik bakımından çok güzel olduğu için biz buna sürekli ekerek artırmaya çalışıyoruz. Herkesin dıkkatını çekiyor. Özellikle köy kızları gelip burada hem şelfi yapıyor hemde yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte gelip lale bahçesinde selfie çektiklerini belirten Zilan Güven ise, babası Medet Güven tarafından dağlık alandı kuruyan lale tohumunu getirerek ektiğini belirterek, bir yıl sonra açan ters lalelerin bakımını ve çoğaltmak için ekimini yaparak bahçelerini ters lale ile söylediklerini söyledi.