Öldü sanılan Recep dede bu defa gerçekten öldü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Recep Çelik'in (93) ismi aynı ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören Recep Yılmaz (69), başka bir hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla Recep Çelik'in dosyası gönderildi. Sevk edildiği gece vefat eden Recep Yılmaz'ın ailesi yerine ölüm haberi Recep Çelik'in ailesine bildirildi. Aile, babaları zannettikleri Yılmaz'ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı'nda annelerinin yanına defnettiler. Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik ise hastaneye gittiğinde babasını görünce şoke oldu. Durum savcılığa intikal ettirildi. Recep Yılmaz'ın cenazesi aile yakınlarına teşhis ettirildi ve yine aynı mezarlıkta başka bir yere defnedildi. Öldü sanılan Recep Çelik ise Yılmaz'dan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Çelik ailesi ile Yılmaz ailesinin akraba oldukları öğrenildi.