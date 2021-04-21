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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:58

Otomobili ve içindeki sürücüyü kağıt gibi ezmişti tutuklandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Otomobili ve içindeki sürücüyü kağıt gibi ezmişti tutuklandı

’da viraja hızlı giren tırın dorsesi seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrilmiş ve otomobil kağıt gibi ezilmişti. Otomobilin sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verirken Tırın sürücüsü , tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Orhangazi ilçesi Yalova yolu üzerinde kullandığı plakalı sunta yüklü tır ile seyir halinde olan 39 yaşındaki Yakup Işık, viraja girmesine rağmen hızını kesmemiş ve kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrilmişti. . Korkunç kaza sonrası tonlarca ağırlıktaki dorsenin altındaki kalan otomobil kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılmıştı. Adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Selahattin Sevimli ise olay yerinde feci şekilde can vermişti.

TEDAVİ EDİLİP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bir kişinin canına mal olan kaza sonrası yaralanarak hastanede tedavi altına alınan tır sürücü Yakup Işık'ın tedavisi tamamlandı. Gözaltında tutulan Işık, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan tır sürücüsü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Otomobili ve içindeki sürücüyü kağıt gibi ezmişti tutuklandı
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