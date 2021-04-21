Piliç Topkapı Sarma nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi ve püf noktaları

Görünüşüyle göz dolduran, lezzetiyle yedikçe yediren Piliç Topkapı Sarma yemeği, iftar sofrası hazırlığı için birçok kişinin tercih ettiği bir tariftir. Gelinim Mutfakta programının ardından Piliç Topkapı tarifi ve püf noktaları birçok kişinin merak konusu oldu. İşte Piliç Topkapı yapılışı ve malzemeleri…

PİLİÇ TOPKAPI MALZEMELERİ:

6 adet derili kemiksiz tavuk budu

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

Pilav için:

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber

Yeteri kadar tuz

TAVUK TOPKAPI NASIL YAPILIR?

1. Öncelikle pilav için pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp, suyunu iyice süzün.

2. Zeytinyağını tavaya alıp, dolmalık fıstığı rengi dönene kadar kavurun. Soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Pirinç ekleyip, 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane ve karabiber ilave edip tuzunu ayarlayın. Bir buçuk su bardağı suyu ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp dinlenmeye bırakın.

3. Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalacak şekilde bir kâsenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştirin. Ters çevirip fırın tepsisine alın. Kalan tavuk butlarını da aynı şekilde hazırlayın.