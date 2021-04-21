Polis korkusunu böyle yendi!

İzmit İlçesinde bir vatandaş 4 yaşındaki kızının polisten korktuğunu belirterek, bu korkusunu yenmesi için polislerin kendilerini evde ziyaret etmeleri için CİMER'e başvuruda bulundu. Bu talebe istinaden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pandemi tedbirlerine riayet ederek aile ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü adına Atamızın tüm dünya çocuklarına armağanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, küçük kıza çocuk polis üniforması, şapka, çubuklu bayrak, boyama kitabı ve benzeri hediyeler verildi. Küçük kızın polis korkusunu yendiği o ziyaret an be anda kaydedildi.