Polis memuru ölü bulundu

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yapan 30 yaşındaki Polis Memuru Ozan Gökçe, korona testi pozitif çıkınca evinde karantinaya girdi.

Bir süredir evinde izole halinde olan Gökçe'ye mesai arkadaşları telefonla arayarak kendisine ulaşmak istedi. Ancak telefonlara cevap vermeyince, polis arkadaşları durumu amirlerine bildirdi.

Çilingir çağıran polisler Merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan apartmana gitti. Gökçe'nin evinin kapısını açarak içeri giren polisler genç polisin başından vurulmuş halde buldu. Beylik tabancasıyla vurulu halde bulunan Gökçe'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Bekar olan ve evinde yalnız yaşayan genç polisin cansız bedeni, otopsi işlemlerini ardından memleketi Nevşehir'e gönderilecek.