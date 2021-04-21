Polisten kaçan oğluna tepki gösterdi: Köpekliğini yaptın yine oğlum

Olay, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin park halinde bulunan otomobile demirle zarar verdiğini görenler polise haber verdi. Birol Akkaya'ya ait olduğu tespit edilen otomobilin camları ve kaportasında hasar meydana gelirken şüpheli kişi kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan şüphelinin U.O. olduğu tespit edildi.



U.O.'nun babası O.O. ve annesi F.O. da olay yerine geldi. Bu sırada kendisini arayan oğlu U.O. ile görüşen anne F.O., "Polisler burada. Köpekliğini yaptın yine oğlum. Bak başının çaresine. Benimle işin yok" diyerek tepki gösterdi.



U.O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken otomobilin sahibi Birol Akkaya'nın çalışmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi.