Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçan oğluna tepki gösterdi: Köpekliğini yaptın yine oğlum
Giriş Tarihi: 22.4.2021 01:05

Polisten kaçan oğluna tepki gösterdi: Köpekliğini yaptın yine oğlum

DHA
Polisten kaçan oğluna tepki gösterdi: Köpekliğini yaptın yine oğlum

'ın ilçesinde, husumetli olduğu Birol Akkaya'nın otomobilini demirle parçalamaya çalışan U.O., çevredekilerin polise haber vermesiyle kaçtı. Olay yerine gelen anne F.O., şüpheli olarak aranan oğluna telefon açarak, tepki gösterdi

Olay, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin park halinde bulunan otomobile demirle zarar verdiğini görenler polise haber verdi. Birol Akkaya'ya ait olduğu tespit edilen otomobilin camları ve kaportasında hasar meydana gelirken şüpheli kişi kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan şüphelinin U.O. olduğu tespit edildi.

U.O.'nun babası O.O. ve annesi F.O. da olay yerine geldi. Bu sırada kendisini arayan oğlu U.O. ile görüşen anne F.O., "Polisler burada. Köpekliğini yaptın yine oğlum. Bak başının çaresine. Benimle işin yok" diyerek tepki gösterdi.

U.O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken otomobilin sahibi Birol Akkaya'nın çalışmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten kaçan oğluna tepki gösterdi: Köpekliğini yaptın yine oğlum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA