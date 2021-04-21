Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm detaylar

Ramazan Ayının ilk 10 gününü geride bırakmaya hazırlanırken Ramazan Bayramı 2021 tarihini öğrenmek isteyenler Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatili kaç gün? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor.
Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve tatili ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı 3 gün tatil olacak. Tarihler şu şekilde;
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.