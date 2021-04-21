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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 22.4.2021 01:54 Son Güncelleme: 22.4.2021 01:54

ne zaman, ayın kaçında? 2021 Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm detaylar

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm detaylar

On Bir Ayın Sultanı -ı Şerif’in 10. gününe eriştiğimiz şu günlerde 2021 tarihi merak konusu olarak Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatili kaç gün? sorusuyla bilgi edinilmeye çalışılıyor. bilgileriyle Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatili kaç gün? Sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Ramazan Ayının ilk 10 gününü geride bırakmaya hazırlanırken Ramazan Bayramı 2021 tarihini öğrenmek isteyenler Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatili kaç gün? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA, TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve tatili ile ilgili tüm detaylar şöyle;



Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı 3 gün tatil olacak. Tarihler şu şekilde;

  • Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm detaylar
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