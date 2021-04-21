Resmi açıklama bekleniyor! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan’da yasak var mı, 3 gün mü?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu tarih, resmi tatiller arasında yer alırken bu tarih ile hafta sonunun birleştirilip 3 günlük yasak gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanırken kısıtlama saatleri de 21:00'dan 19:00'a çekilmişti. Bu bakımdan; 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da yasak var mı, 3 gün mü olacak? Gözler 23 Nisan'da yasak var mı yok mu sorusunun yanıtında…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kala 3 günlük kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yıl benzer bir uygulama yapılmış ve 23 Nisan tarihi ile hafta sonu birleştirilerek 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı…
23 NİSAN'DA YASAK VAR MI?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.