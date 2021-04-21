Resmi açıklama bekleniyor! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan’da yasak var mı, 3 gün mü?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu tarih, resmi tatiller arasında yer alırken bu tarih ile hafta sonunun birleştirilip 3 günlük yasak gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanırken kısıtlama saatleri de 21:00'dan 19:00'a çekilmişti. Bu bakımdan; 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da yasak var mı, 3 gün mü olacak? Gözler 23 Nisan'da yasak var mı yok mu sorusunun yanıtında…

23 NİSAN'DA 3 GÜNLÜK KISITLAMA VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kala 3 günlük kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yıl benzer bir uygulama yapılmış ve 23 Nisan tarihi ile hafta sonu birleştirilerek 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı…