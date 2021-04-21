Sahte dolarları piyasaya süren kalpazan tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Seyhan ilçesinde cep telefonu satan bir iş yerine sahte 650 dolar veren, Çukurova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna da sahte 200 dolar bozduran şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Mehmet Esen olduğunu tespit etti. Şüphelinin, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde olduğunu belirleyen polis, Esen'i ve yanındaki Nasreddin K.'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde de 26 adet 100 dolar, 10 adet de 50 dolarlık banknot bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Esen, maskeyle yüzünü kapatıp gazetecilere, "Sahte para memleketin her yerinde var. İstiyorsan size de getireyim" demesi dikkat çekti. Mehmet Esen tutuklanırken, Nasreddin K. serbest bırakıldı.