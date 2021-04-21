Sahtekârlıktan sınır tanımıyor

Muş'un Varto ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B. isimli şahıs, avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıtıp, mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle ilişkilendi.

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte isimle kendini avukat olarak tanıtıp Hikmet Esen ve eşi Özlem Esen'den avukatlık ücreti 1625 lira alan

Abdurrahman B'yi Mazıdağı Adliyesinde gözaltına aldı.

Daha sonra Asliye Ceza Mahkemesi salonuna cübbesi ile giren Abdurrahman B. duruşma sırasında fark edilerek gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, vatandaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şahsın Muş Barosu avukatlarından bir avukat ile olan isim ve soyadı benzerliğinden faydalanarak, kendisini avukat olarak tanıtıp, birçok kişiden vekalet ve para aldığı ortaya çıktı. Bir hukuk bürosu adına kartvizit bastıran sahte avukat, işyeri adresi olarak da Muş'da bir adresi gösterdi.