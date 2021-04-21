Sahur bahane tulum şahane

İstanbul Maltepe'de yaşayan Türkiye'nin ilk kadın tulum sanatçısı olarak bilinen Filiz İlkay Balta, arkadaşı Erhan Zaza ile birlikte komşularını tulum ve davul çalarak sahura kaldırdı. Sokaklarında tulum ve davul sesini bir arada duyan komşuları, balkon ve pencerelerinden çalan tulum ve davula eşlik etti. Çeşitli parçaları çalan Balta ve Zaza'nın müzik resitali eşliğinde komşularını sahura kaldırması büyük beğeni topladı.





"PANDEMİDE MORAL VERELİM İSTEDİK"



Uzun süredir Maltepe'de yaşadığını ve 15 yıldır tulum çaldığını ifade eden Filiz İlkay Balta, "Kendi mahallemdeki komşularıma tulum ve davul eşliğinde sahur horonu yapalım dedim. Çaldığımız tulumla pandemi döneminde komşularımıza moral verelim istedik. Herkes camlara çıktı. Çok büyük ilgiyle karşılaştık" dedi.





"ÇOK HOŞ BİR SAHUR DİNLETİSİ OLDU"



Tulum ve davul eşliğinde çalınan müziği duyarak sokağa çıkan mahalle sakini Sadık Ferah, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Pandemiden dolayı bunalmıştık bizlere de iyi geldi. Komşularımız pencerelere çıktı, tulumu seyrederek alkış tuttu" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini de, "Ben tulumun sesini duyunca sokağa çıktım. Çok hoş bir sahur dinletisi oldu" dedi