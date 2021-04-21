Şanlıurfa'da Ramazan’da Covid-19 aşılaması devam ediyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erkuş, "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hastanelerimizde ramazan boyunca iftardan sonra gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu gelen vatandaşlarımız, E-nabız, MHRS ve ALO182 üzerinden randevu oluşturarak hangi aşı markaları ile aşı yapmak isterlerse bunun randevularını alarak Covid-19 aşılarını yaptırabileceklerdir. Şanlıurfa'da şimdiye kadar 158 bin civarında aşı yapılmış durumda hastanede yapan ve vefat edenlerin yaş grubunda aşı olanların daha az olduğu aşılanmayan grupların ve gençlerin hastaneye yattığını görüyoruz. Buda aşılamanın faydasını gösteriyor. Covid-19 aşı sırası gelen vatandaşlarımız, randevularını alarak gece 24:00 e kadar aşılarını olabilirler. Aşılanma, toplumsal bir görevdir. Ülkemizin bağışıklanma oranı, yüzde 70 üzerine çıktığında Pandemi kısıtlamaları hafifleyebilir." dedi.