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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Sevgili katili boksöre müebbet

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sevgili katili boksöre müebbet
Muğla'da üniversite öğrencisi olan kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kemaloğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Kadın Hakları Derneği üyeleri ile aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık, üzücü olayın hastalığı nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, "Psikolojim bozulduğu için elim olaya sürüklendim" dedi. Mahkeme, Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
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Sevgili katili boksöre müebbet
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