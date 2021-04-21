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Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:01 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:26

Son dakika: Belediye ekipleri su kanalı kazarken buldu! Muğla'da heyecan yaratan keşif!

İHA
Son dakika: Belediye ekipleri su kanalı kazarken buldu! Muğla'da heyecan yaratan keşif!

Son dakika haberleri... Muğla’nın ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesinde Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sulama kanalı kazısı sırasında Helenistik döneme ait antik mezar ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin Müze Müdürlüğü'ne haber vermesi üzerine Müdürlük tarafından kazı alanına Arkeolog ve Müze Müdürlüğü yetkilisi gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti.

İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti.

İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü'nü aradı.

Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana Arkeolog ve Müze Müdürlüğü yetkilisi gönderildi.

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı.

6 KİŞİYE AİT KEMİKLER BULUNDU

Ula ilçesindeki Thera Antik kentinin bir mahallesi olduğu tahmin edilen ve Roma dönemine ait antik mezarın içinde küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

Muğla Müzesi yetkilileri ve Arkeologlar tarafından mezar çevresinin temizlenmesinin ardından Antropolog tarafından mezar içindeki kafatası ve kemikler numaralandırılarak alındı.

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Son dakika: Belediye ekipleri su kanalı kazarken buldu! Muğla'da heyecan yaratan keşif!
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