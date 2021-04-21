SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı...

Beşiktaş Balmumcu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı.
Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü tünelden çıktıktan sonra yolun sağında durdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ederken, otobüste bulunan bir yolcunun yaralandığı bir yolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.
VEFAT EDEN YOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada feci şekilde hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi. Kazada Sevgi Yamaç Yalçın (31) isimi kadının bariyerin saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği, Münir B. (45)'nin ise yaralandığı öğrenildi.
ŞOFÖRÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından şoför gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptığını söylediği öğrenildi.
Olay yerine Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın cesedinin otobüsten çıkartılarak adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.
"TÜNELE HIZLI GİRDİ"
Kazayı gören bir vatandaş, "Otobüs tünelin içine hızlı girdi, virajı alamadı, bariyerleri söktü, burada istop etti. Demir olduğu gibi kadına saplandı, hayatını kaybetti. Köprünün altında hızlı geldi" ifadelerini kullandı.
İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER: