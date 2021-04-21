SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı...

"TÜNELE HIZLI GİRDİ"



Kazayı gören bir vatandaş, "Otobüs tünelin içine hızlı girdi, virajı alamadı, bariyerleri söktü, burada istop etti. Demir olduğu gibi kadına saplandı, hayatını kaybetti. Köprünün altında hızlı geldi" ifadelerini kullandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER: