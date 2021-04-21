Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.4.2021 08:38 Son Güncelleme: 21.4.2021 11:16

SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı...

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
AJANSLAR
SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberine göre, İstanbul ’ta sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünel içerisindeki bariyerlere çarptı. Bariyerler otobüse ok gibi saplanırken otobüs içerisindeki bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu da yaralandı. Kazada feci şekilde hayatını kaybeden yolcunun Sevgi Yamaç Yalçın (31) isimli kadın, yaralı yolcunun da 45 yaşındaki Münir B. olduğu belirlendi. Öte yandan gözaltına alınan otobüs şoförünün İfadesinde bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptığını söylediği öğrenildi. Kazaya şahit olan bir kişi ise otobüsün tünele çok hızlı girdiğini ve virajı alamayıp kaza yaptığını iddia etti.

Beşiktaş Balmumcu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü tünelden çıktıktan sonra yolun sağında durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması devam ederken, otobüste bulunan bir yolcunun yaralandığı bir yolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

VEFAT EDEN YOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada feci şekilde hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi. Kazada Sevgi Yamaç Yalçın (31) isimi kadının bariyerin saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği, Münir B. (45)'nin ise yaralandığı öğrenildi.

ŞOFÖRÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından şoför gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptığını söylediği öğrenildi.
Olay yerine Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın cesedinin otobüsten çıkartılarak adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

"TÜNELE HIZLI GİRDİ"

Kazayı gören bir vatandaş, "Otobüs tünelin içine hızlı girdi, virajı alamadı, bariyerleri söktü, burada istop etti. Demir olduğu gibi kadına saplandı, hayatını kaybetti. Köprünün altında hızlı geldi" ifadelerini kullandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER:

İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER:

Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA