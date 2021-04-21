SON DAKİKA! Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakıcı şiddetinde flaş gelişme: Terlik silah sayıldı

Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı Rano R., birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuştu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülmüştü.
TERLİK SİLAHTAN SAYILDIOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede şüpheli kadının yaşlı olan müştekinin evinde çalıştığı, saldırıda kullanılan ve silahtan sayılan terliği fırlatarak müştekiyi yaraladığı aktarıldı.
KÜFÜR EDİP HAKARETLERDE BULUNMUŞ
3 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİHakkında 'Hakeret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle iddianame düzenlenen Özbekistan uyruklu bakıcı Rano R.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.