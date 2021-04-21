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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:28 Son Güncelleme: 21.4.2021 16:35

: uzmanıydı! Şüpheli bir şekilde can verdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika haberi: Kripto para uzmanıydı! Şüpheli bir şekilde can verdi

Son dakika haberleri... İranlı brokeri apart oteldeki odasında can verdi. Şüpheli ölüm araştırılıyor. ’da gayrimenkul ve sanal para danışmanlığı yapan vatandaşı, kaldı apart odasında ölü bulundu. Polis, evde bulunan bilgisayar ile dijital materyallere el koyarken, İran vatandaşının bir süre önce kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü belirtildi. İşte son dakika haberinni ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 213 sokakta bulunan lüks apart odasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apart otelde kalan ve yerleşik yaşayan İran vatandaşı Kamran Heıdari Garmderah (44) haber alamayan arkadaşı, kaldığı adrese gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı.

Site görevlilerinden Garmderah'ın evinden çıkmadığını öğrenen arkadaşı, kapıyı zorlayıp açarak eve girdi.

Garmderah'ın odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu sitenin güvenlik personeli ile polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, İran vatandaşı Garmderah'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede, Garmderah'ın gayrimenkul ve sanal para brokerliği konusunda danışmanlık yaptığını tespit etti.

Ekipler, evdeki bilgisayar ve dijital materyallere el koydu.

Bir süre önce kalp rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberi: Kripto para uzmanıydı! Şüpheli bir şekilde can verdi
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