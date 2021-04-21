SON DAKİKA HABERİ: Youtube fenomeni Recep Bayraktar'ı sevindiren haber! 'Dogo Argentino' ırkı köpekleri alınmıştı!





'YARALARINI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM'



Köpekleri ile çok mutlu olduğunu anlatan Recep Bayraktar, "Hiçbir sorun ve insandan şikayet olmamasına rağmen bazı belirli kişiler, köpeklerin tehlikeli ve yasaklı olduğu şeklinde şikayet ederek barınağa aldırdı. 60 gün barınakta kaldılar ve en az 30 günü köpeklerimin morali bozulmasın, diye barınağa gidip geldim. Yanlarına gitmeme rağmen köpeklerin eskiden kalma izleri var, yaralarını iyileştirmeye çalışıyorum. Köpeklerin hiçbir insana, kimseye zararı veya bir şikayet olmamıştı. Videolardan görüntü keserek tehlikeli hayvan baktığımızı, silah gibi kullanıldığını kastederek şikayet ettiler. Bu köpeklere bakmak kolay değil sorumluluk almak gerekiyor" diye konuştu.