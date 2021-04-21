Son dakika: İstanbul'da şoke eden görüntüler! Metruk binada localı pavyon hizmeti...

METRUK BİNADA LOCALI PAVYON HİZMETİ...

Karanlık olan binanın üst katına çıkan polis ekipleri, ışık olmayan odalara localar kurulduğunu gördü. Odaları kontrol eden polis ekipleri, 6'sı kadın 14 kişinin pavyona çevrilen metruk binada eğlendiğini tespit etti. Polisi bile şoke eden baskın sonucunda içerideki 14 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası uyguladı.