Son dakika: İstanbul'da zabıta satıcıya tokat attı! Ekipler düğmeye bastı!

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI



Beyoğlu Belediyesi tarafından yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece saatlerinde Taksim'de gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz seyyar satıcılık yapan bir gruba önce uyarıda bulunmuş, grubun tüm uyarıları dikkate almaması üzerine müdahale etmiştir. (Söz konusu kişiler geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyarete gelen İranlı turisti darp eden seyyar satıcılardır.)