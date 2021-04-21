Son dakika: İstanbul'daki tekne faciasında flaş gelişme! Rus gemisi kaptanı ve mürettebatına 18 yıl hapis!

CESETLERİ 80 METRE DERİNLİKTEN ÇIKTI

4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği arama kurtarma çalışmasında balıkçı teknesinin 80 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Teknenin enkazında yapılan aramada 2 balıkçının cesedi sahil güvenlik personeli tarafından yüzeye çıkarılırken 1 kişinin cansız bedenine halen ulaşılamadı.

GEMİ KAPTANI SUÇU BALIKÇI TEKNESİNE ATTI

Balıkçı teknesiyle çarpışan Rus bayraklı "GLARD 2" isimli kimyasal madde taşıyan tanker gemi, Kısırkaya açıklarına çekilirken mürettebatı gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında gemi kaptanı Alexander Kudryashov ve 2 gemi çalışanının ifadesini aldı. Alexander Kudryashov alınan ifadesinde İzmir'e gitmek üzere geçtikleri güzergahta çok fazla balıkçı teknesinin olduğunu söz konusu teknenin geminin üzerine doğru hareket ettiğini kendilerinin yapacak bir şeyin bulunmadığını ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU RUS GEMİSİNİ KUSURLU BULDU

Savcılık soruşturma kapsamında kazanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede Dursun Ali Coşkun balıkçı teknesinin sancak tarafından Glard-2 isimli gemiyi gördüğünü ve Rus gemisine yol vermek zorunda olduğunu belirtti. Raporun devamında Glard-2 tanker gemisinin yol hakkında sahip olduğu ancak her ne şart altında olursa olsun çarpışmayı önlemede başarılı olmamasından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.

18 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda balıkçı teknesine çarprak 3 kişinin yaşamanı yitiren kazada Rus gemi kaptanı Alexander Kudryashov ve 2 gemi çalışanı hakkında her bir ölen kişi için, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçu kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.