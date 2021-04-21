SON DAKİKA: TikTok fenomeni 'Ares' cinayetinde flaş gelişme! Baba oğul için istenen ceza belli oldu!







Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi

Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, Şeyhmus Özdemir'in babası ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.