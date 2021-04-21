Taksiyle hastaneye, hastaneden cenazeye!

Trabzon Vakfıkebir'de rahatsızlanan İdris A.'ya ambulansla kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Filyasyon ekipleri İdris A.'nın evine giderek eşi Fatma A.'da da virüs tespit etti. 5 gün sonra İdris A.'nın köyde yaşayan annesi Ayşe A. ve kız kardeşi Nesrin A. da rahatsızlandı. Evlerine taksi çağıran anne ve kız hastaneye gitti. Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan anne-kız tedavi altına alındı. Filyasyon ekipleri anne ve kız kardeşinin aracına bindiği taksiciye ulaştı. Taksici A.Y., taksisiyle hastaneye götürdüğü anne ve kızının bir cenazeye katılacaklarını duyduğunu söyledi. Taksici A.Y. karantinaya alınırken cenaze evi bulundu. O cenaze evine giden 25 kişi de tek tek tespit edildi. 25 kişinin test sonuçlarının negatif çıkması ekiplere rahat bir nefes aldırırken, virüsü yayma riskinin yüksekliği dehşete düşürdü. Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, "Toplumun sağlığının korunması noktasında vatandaşımıza önemli görevler düşüyor" dedi.