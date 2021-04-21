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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Tapu işlemleri artık çok kolay

Tapu işlemleri artık çok kolay
Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü işbirliği ile tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Orhan Erdoğan arasında imzalanan protokol ile emlak beyan değerlerinin elektronik ortamda alınabilmesinin önü açıldı. Protokol yürürlüğe girdiğinde, emlak ve borç bilgileri, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü yetkilileri tarafından çevrimiçi olarak sorgulayabilecek. Böylece vatandaşlar bu bilgi için belediyeye gelmek zorunda kalmayacaklar. İHA
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Tapu işlemleri artık çok kolay
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