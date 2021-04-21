KPSS 60 puanla TBMM memur alımı yapılıyor! 2021 TBMM memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) KPSS 60 puan ile memur alımı yapılacağı duyuruldu. Kamuda çalışmak isteyen adaylar başvurularını elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre 19 Nisan’da başlayan başvurular Mayıs ayında sona erecek. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, son başvuru tarihi gibi tüm detaylar duyuruldu. Buna göre; TBMM memur alımı ne zaman? KPSS 60 puanla TBMM memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TBMM memur alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 19 Nisan'da başlayan başvurular devam ederken başvuru şartları ve son başvuru tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere memurlar göreve alacağı bilinirken TBMM memur alımı ne zaman? KPSS 60 puanla TBMM memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

TBMM MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

TBMM, KPSS 60 puan şartı ile memur alımı yapılacağını duyurdu. Son olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde başvuruları sona erecek olan TBMM memur alımı ile ilgili detaylar şöyle;