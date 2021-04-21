Tokat'ta 3 ilçede Biontech aşı uygulaması başladı

Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden aşılarla ilgili yapılan açıklamada; "Pandemi ile mücadele kapsamında ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de aşılama çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ülkemizde Covid-19 bağışıklama çalışmalarında Biontech ve Sinovac aşıları yapılmaya devam etmekte ; ilimizde de her iki aşının uygulaması yapılabilmektedir" denildi.

Biontech (Alman) aşısı Tokat Devlet Hastanesi, Erbaa Devlet Hastanesi, Turhal Devlet Hastanesi ve Niksar Devlet Hastanelerinde uygulanmaya başladığı, ALO 182, MHRS, E-DEVLET sistemleri üzerinden randevu alınabileceği belirtilen açıklamada Sinovac marka Çin aşısının ise ilde tüm sağlık kuruluşlarında yapıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca "Aşı; bağışıklığın oluşması ve pandeminin kontrol altına alınması açısından büyük önem arz etmektedir. Aşı önceliği bulunan vatandaşlarımızın tercih ettiği aşıyı , ilgili sağlık kuruluşlarından randevu alarak yaptırması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.