Ramazan'ın ruhu bu etkinliklerde yaşatılıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), koronavirüs pandemisi nedeniyle fiziki olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı Ramazan ayının, anlam ve öneminin hissedilebilmesi adına gençler için bu aya özel birbirinden farklı proje ve faaliyetler hazırladı. Vakıf, Ramazan ayına özel çalışmalarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki gençlerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ve yurt dışındaki gençlere de ulaşıyor. Yurtiçinde Ramazan'ın ruhuna uygun etkinlikleriyle dikkat çeken vakıf, gençlere ulaşmak için sınır tanımıyor ve ABD, Almanya ve Balkanlar'da da etkinlikleriyle Ramazan'ı yaşatıyor.

"TABAĞINI KÜÇÜLT SOFRANI PAYLAŞ"



Hz. Muhammed'in, "Allah Teala'nın rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, yedi kimseyi Allah Teala rahmetinde gölgelendirecektir. Bunlardan birisi de sağ eli ile verdiği sadakayı, sol elinin haberi olmayacak şekilde gizliliğe dikkat edendir" buyurduğu hadis-i şerifinden hareketle TÜGVA'nın, Türkiye genelinde "Tabağını küçült, sofranı paylaş" sloganıyla başlattığı "Askıda İftarlık" kampanyası bu hadis-i şerife bir örnek teşkil ediyor. Kampanya sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ulaşmasını sağlarken; pandemi döneminde zorluk yaşayan esnafa da destek olunuyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kampanya ile "Askıda İftarlık" kampanyasına katılan herhangi bir lokantadan, dilenen sayıda iftar yemeği siparişi verilmesi yeterli. İftarlıkların bu lokantadan ihtiyaç sahipleri tarafından almasının yanı sıra iftarlıkların dağıtımı için "TÜGVA Destek" hattıyla iletişime geçilmesi de mümkün.

GENÇLER YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR



Öte yandan vakıf, "Hadislerle Sessiz Vlog" yarışmasının bu yıl ikincisini düzenleniyor. Ramazan ayında Hz. Muhammed'in sünnetlerini yaşatarak öğretmeyi amaçlayan yarışmada liseli gençler, belirlenen 5 temaya ait hadislerden 3'ünü seçerek çektikleri sessiz vlogları YouTube kanallarına yüklüyor. Ayrıca 81 ilde organize edilen "İftara 5 Kala" etkinliğinin ise bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor. İftara yetişemeyen vatandaşlara, bu yıl da vakıf bünyesindeki gönüllü liseli gençler tarafından su ve hurma ikramında bulunuluyor. Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine dikkat çeken etkinlik, her ilde belirlenen noktalarda gerçekleştiriliyor.

ÇEVRİMİÇİ NAMAZ BULUŞMASI

"Teheccüt Buluşmaları" programıyla da her pazar saat 03.30'da teheccüt namazını kılmak için Türkiye'nin dört bir yanından liseli gençler çevrim içi oluyor. Gençler için belirlenen konular hakkında yapılan sohbet programıyla başlayan etkinlik, kılınan teheccüt namazının ardından 10 farklı ilden liseli gençlerin ettiği dua ile son buluyor. Hızlı Olan Kazansın Bilgi Yarışması kapsamında gerçekleştirilen "Peygamber Efendimiz ve Gençlik" kitap okuma yarışmasında ise gençler; okuyor, öğreniyor, yarışıyor ve birbirinden güzel hediyeler kazanıyor.

TÜGVA GENÇLERE ULAŞMAK İÇİN SINIR TANIMIYOR

Vakıf, yalnızca Türkiye'de değil yurtdışında da gençlere ulaşıyor. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Ramazan ayında çeşitli ülkelerde hadis-i şerif kartı dağıtımı yapılacak. Belçika'da; Almanya'da Mainz, Stuttgart ve Duisburg şehirlerinde; İngiltere Londra'da; Amerika'da New York ve Brooklyn'de; Fransa'da Paris, Lyon, Strasbourg ve Bordeaux'da; Balkanlar'da Makedonya ve Bosna'da düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında gençlere hadis-i şerif kartları hediye edilecek.

Gençlerin YouTube'daki buluşma adresi olan TÜGVA TV'de ise Ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı. Ramazan-ı Şerif'in ruhuna özgü konularla asr-ı saadet dönemine yolculuk yapılacak. Gençler her hafta 4 halifeden birini, daha yakından tanırken; TÜGVA TV'de bir iftar sofrasının sıcaklığını verecek.