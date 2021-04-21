Türk Kızılayı'ndan Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

YARDIMLAR SÜRÜYOR

Kosova Kızılhaçı Prizren Şubesi Temsilcisi Buyar Müfti de Türk Kızılayı'nın her zaman Kosova Kızılhaçı'nın yanında olduğunu söyledi. Buyari, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardım için Kosova Kızılhaçı'na başvurduklarını ifade etti. Türk Kızılayı Prizren, Priştine, Suhareka yanı sıra Kosova'nın birçok bölgesinde yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.