Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte sınava katılma koşulları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. İlan.gov.tr'de yayınlanan personel alımı sınav ilanına göre yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav gerçekleştirilecek. Sınavdan geçerli notu alan adaylardan 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter istihdam edilecek. İşte Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar…
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 80 PERSONEL ALIMI
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr'de yer alan açıklamada; "T.C. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27'nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir." denildi.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak tüm kadrolar için ortak şart olarak gösterildi. Bunlara ek olarak;
ULUSAL AJANS İŞ İLANLARI
Uzman Yardımcısı için:
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
e) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak
Avukat için:
f) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
g) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Büro Görevlisi ve Sekreter için;
h) En az lise mezunu olmak,
i) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden 70 almak;
Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları ve unvanlarına göre alınacak personel sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI İLANI BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 26 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 olarak ilan edildi.
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENEN EVRAKLAR
Başvurular, https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Gerekli evraklar elektronik ortamda iletilecek.
a) Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesi
c) Uzman Yardımcıları için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı
e) T.C. Kimlik Numarası beyanı
f) Adli Sicil Beyanı,
g) Yazılı özgeçmiş,
h) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf
SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı Giriş Sınavı 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adaylar Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 31 Mayıs 2021-05 Haziran 2021 tarihleri arasında http://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edebilir.