Üsküdar Belediyesi, yardıma muhtaç 3000 haneye bostanlardaki hasatı dağıtacak!

Üsküdar Belediyesi, yalnız, hasta ya da tek başına yemek yapamayacak durumda olan 3000'e yakın haneye iftarlık ulaştırırken, ayrıca belediyenin bostanlarındaki hasatın Ramazan boyunca bu hanelere dağıtımın yapılacağını belirtti.



BOSTANLARDAN NE ÇIKARSA DAĞITILIYOR!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, resmi Twitter hesabından 3000'e yakın haneye iftarlık ulaştırdıklarını açıklayarak, "Yalnız, hasta ya da tek başına yemek yapamayacak durumda olan 3000'e yakın hanemize iftarlık, sıcak yemek ulaştırıyoruz biliyorsunuz. Bostanlarımız hasat vermeye başladı. Ramazan boyunca ne çıkarsa, tüm bereketiyle bu hanelerimize gidecek hasat. Çünkü her şey paylaşınca güzel!" ifadelerini kullandı.