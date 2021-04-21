Van Gölü'nü kurtaracak projede sona gelindi

Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu, Van Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yaklaşık 177 milyon liralık projesiyle son bulması için 2018 yılında temelleri atılan projenin açılış tarihi için gün sayılırken, Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için hayata geçirilen projenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR YERİNDEN İNCELENDİ

Çalışmaların sürdürüldüğü İskele Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret eden VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

AÇILIŞI HAZİRAN'DA YAPILACAK

Kaplan, 2018 yılında VASKİ tarafından ihalesi yapılan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesinin yaklaşık 177 milyon lirayla tamamlandığının söyledi. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için büyük öneme sahip tesisin inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirten Kaplan, "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlandığının müjdesini vermek istiyorum. Tesissimiz 700 bin merkez nüfusuna yetebilecek kapasitededir. Tesisin şu an temiz suyla su testleri gerçekleştiriliyor. Valimizin daha önceki açıklamalarda olduğu gibi nisan ayı içerisinde eski tesisimizi kapatarak yeni tesisimize su alacağız. Şu an tesisin yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Mayıs veya haziran ayında açılışımızı programlıyoruz." dedi.

"VAN GÖLÜ'NÜN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Kaplan, "Eski arıtma tesisimiz 2008'den beridir kapasitesini doldurmuş ve yeterli arıtma yapılamamaktadır. Şehrin kanalizasyonunun şu an yüzde 25'i arıtılabiliyor. Bu durum göl tabanın çamurla dolmasına sebep olmuştur. Tesis bitirildikten sonra, gölün dip çamur temizlik çalışmalarına başlanacak. Van'ın ve Van Gölü'nün eski günlerine dönmesini temenni ediyorum. İskele ve üniversite sahillerinde, Tuşba Belediyesi tarafından yapılan sahil parklarda tekrardan göle gireceğimiz günleri ümit ediyorum." şeklinde konuştu.