Vicdanımız yaralandı! Yargıtay: İndirim az ceza çok

Eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ'a mahkeme haksız tahrik indirimi uygulayıp 24 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay bu indirimi "Az" bularak, kararı bozdu. Cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyen Alime Demirbağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek SABAH gazetesine konuştu.

Ablasının şimdilerde 12 yaşında olan kızına da bakan Leylek; "En zoru bu 12 yaşındaki kızın durumu. Eşim bir taraftan ben bir taraftan, onun yaşına girdik. Bazen geceleri ben annemi çok özledim diye ağlayarak uyanıyor. Ben annemsiz yaşamak istemiyorum diyor. Bazen iyi oluyor hayata karıştı diyorsun bir anda bağırarak ağlamaya başlıyor. Çünkü birisi onun 9 yıldır yaşadığı evi hayatı dağıttı. Bu çocuğa bunu yaşatan kişi için verilen ceza az bulundu. Pazartesi mahkemesi var. Ben bu kararı alanları toplum vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki 1 çocuk annesi Alime Demirdağ 2017 yılında eşi Kenan Demirdağ tarafından 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre Alime Demirdağ bir kavga esnasında 12 yıllık eşinin yaralanmasına neden olunca 9 yaşındaki kızını da alarak ailesinin yanına Balıkesir'e gitmişti. Kenan Demirdağ onu ikna etti ve 2017 yılının kurban bayramında birlikte yaşadıkları eve geri dönmesini sağladı. Eşini otogardan alan Kenan Demirdağ eve götürdüğünde onu öldürdü. Zanlı savunmasında "hakaret ve darp etti" dedi. Haksız tahrik indirimiyle 24 yıl ceza aldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi o ceza bile 'çok' dedi. Karar oy çokluğuyla bozuldu.

"AYRI EV TUTUMUŞTUK"

Cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyen Alime Demirdağ'ın aile avukatı Mustafa İlteriş Oğuz, Yargıtay kararının toplum vicdanını yaraladığı ifade etti. Ablasının yalnız başına kalan kızına bakan Ayşe Leylek'te karara isyan ederek şunları anlattı. Leylek; "Ablam olaydan önce, bir ay kadın sığınma evinde kaldı. Sonra geldi ayrılmaya karar verdi ablama ev tuttuk temizlik yaptık. Eşyalarını topladık. Bayramdan sonra taşınacaktı. Memleketine gitti. Bir günlüğüne gitti gelecekti. İkinci gün gelecekti. Bir şekilde ikna edip alamı otogardan eve götürmüş ondan sonra olay olmuş. Evde kahvaltı sofrası bile duruyor" dedi.

EN ACI BAYRAM

Bıçakladıktan sonra ablamın üzerine kapıyı kilitleyip gitmiş diyen Ayşe Leylek; " Bir süre sonra eve gelip kesin öldüğünü görüyor. Ablam camın önüne doğru sürünmüş kapıya sürünmüş kan izi var her yerde. Kapılar kilitli olduğu için açamamış. Sesini duyuramamış. Bu bizim gördüklerimiz üzerinden yorumluyorum. Aynı gün öğleden sonra gidip teslim oluyor. 'Ben eşimi öldürdüm', diyor. Bize o gün akşam ölüm haberi geldi. Kızı bayramın ilk günü bayram yaptı. 2. günü ölümünü gördü, üçüncü günü cenazeyi gördü" ifadelerini kullandı.

"GECELERİ ANNEMİ ÖZLEDİM DİYE UYANIYOR"

En zoru kızının durumu ne yaşadığını ben gördüm diyen Leylek; " Eşim bir taraftan ben bir taraftan, onun yaşına girdik. Bazen geceleri ben annemi çok özledim diye ağlayarak uyanıyor. Ben annemsiz yaşamak istemiyorum diyor. Bazen iyi oluyor hayata karıştı diyorsun bir gün öyle bir ağlıyor ki bende dayanamıyorum. 9 yıldır yaşadığı hayat kayboldu. Annemin hali zaten perişan, köyde yaşıyor. Annem kızının ölümünden sonra gün sayıyor. Ablan aramayalı şu kadar gün oldu bunun bir gecesi bir de gündüzü var diyor. Aklı fikri o oldu." dedi.

"TOPLUM VİCDANINA SESLENİYORUM"

Şimdi 25 Nisan'da bu kıza anneme bize bunu yaşatan adamın indirim mahkemesi var. 24 yılı çok görmüşler. Ben toplum vicdanında sesleniyorum. Bu adalete ve vicdana sığmaz. Ben yeğenimin kurulu olan düzeninin yıkılıp yıllarca ilaçla yaşamasının hiçe sayılmasını istemiyorum. Ölen öldüğü ile kalıyor, canlı var bir katil onun için karar alınmaya çalışıyorlar. Ama en önemli olan bunun çocuğu var onun ne yaşadığını görmek lazım" dedi