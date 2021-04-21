Yarım kilo uyuşturucuyla yakaladılar! Evinden adeta cephanelik çıktı

Muğla Marmaris'te zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Polisleri'nce yürütülen çalışmalarında O.D. isimli sokak satıcısı gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve ikamet aramasında yarım kilodan fazla uyuşturucu madde, bir pompalı av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik ilçe genelinde operasyon düzenlendi. Devriye çalışması gerçekleştiren polis, hareketlerinden şüphelendiği bir şüpheliyi durdurarak üst aramasını yaptı. Ekipler, üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen O.D.'nin evide de arama gerçekleştirdi. Şüphelinin yapılan üst ve ikamet araması sonucunda 564 gram esrar, 6 kök kenevir, 2 gram kenevir, bir hassas terazi, bir pompalı av tüfeği, 122 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 lira ele geçirildi.

Evinde çok sayıda suç unsuru bulunan O.D., Muğla Polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.