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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:30

Yine tedbir tanımadılar! 4 adreste 70 kişiye 242 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yine tedbir tanımadılar! 4 adreste 70 kişiye 242 bin lira ceza!

Sosyal mesafe kurallarına ve salgın tedbirlerine uyulmayan dört adreste 70 kişiye 242 bin 830 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili denetimlerini sürdürdü. Beyoğlu İlçesi'ndeki eğlence mekanları ve iş yerleri denetlendi. İki eğlence mekanı ve iki kıraathanede yapılan kontrollerde; sosyal mesafe ve salgın tedbirlerine uyulmadığı, söz konusu adreslerin kapalı tutulması gereken saatlerde açık olduğu ve tedbirlere rağmen yiyecek-içecek servisi yapıldığı saptandı. Yüzde 50 kapasite oranının da aşıldığı tespit edilen mekanlarda toplam 70 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 242 bin 830 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatının olmadığı tespit edilen bir adres ise İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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Yine tedbir tanımadılar! 4 adreste 70 kişiye 242 bin lira ceza!
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