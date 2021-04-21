‘Zibidi’ kanat çırpmaya başladı

BURSA Karacabey'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 1.5 ay önce, evinin teras katında besleyen güverc1erin yavruların öldüğünü fark edip yuvadan çıkarmak istedi. Kenara ayırdığı güvercinlerden birinin gaga hareketini fark eden Tüydeş, havluya sardığı kuşu yem ve su vererek hayata döndürmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ona nefes olan Tüydeş, "Zibidi" adını verdiği kuşun sağlık durumuyla ilgili bilgi ve fotoğraflarını her gün sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya başladı. AA