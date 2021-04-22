12 bin kilometre uzaktan gelip 2 milyon 500 bin lirayı çalıp yurt dışına gönderdiler

KIYAFET VE KİMLİK DEĞİŞTİRMİŞLER

Kamera incelemelerinde 3kişilik Kolombiyalı aile şebekesinin yakalanmamak ve kimlik bilgilerini gizlemek amacıyla olaydan sonra sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıtarak sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları tespit edildi. Şebekenin yakalanmamak için 8-10 farklı ticari taksi değiştirdikleri de belirlendi. 3 kişinin otomobilin çamını kırarak 315 bin lirayı aldıktan sonra Aksu yol güzergahına çıkarak Isparta otobüsüne biletsiz bindikleri belirlenen azılı hırsız şebekesinin, Isparta'da yapılan araştırmalarda İstanbul'a gittikleri belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların Kolombiya uyruklu karı koca J.Z.M. ve L.G.O ile kardeşi A.G.O oldukları tespit etti. 3 kişinin İstanbul Üsküdar ve Fatih ilçelerinde ayrı adreslerde kaldığını belirledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla Kolombiya uyruklu 3 zanlı gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. Zanlıların ev ve üst aramalarında 100 avro, 3 bin 400 ABD doları, 8 Kolombiya Pezosu, 5 pound, 9 bin 75 lira, 9 telefon, 2 adet araç lastik patlatma aparatı, 26 adet ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyaları, el telsizi ve sahte pasaportlara el konuldu.

PARALAR KOLOMBİYADA

3 kişilik Kolombiyalı hırsızlık şebekesinin Antalya başta olmak üzere Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir illerinde de tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek otomobil lastiğinin ve camlarının patlatılması suretiyle hırsızlık yaptıktan sonra Türk lirasını dolara çevirdikleri.Ardından bankaya koydukları. Sonra internet üzerinden ülkelerine havale ettikleri. Bu yöntemle toplamda 2 milyon 500 bin lira paraları yurt dışına gönderdikleri belirlendi

12 BİN KİLOMETRE GELDİK

Emniyette yapılan sorgularında 3 zanlı, Kolombiya'dan önce İspanya'ya daha sonrada İstanbul üzerinden Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'ya gelerek hırsızlık olaylarını yaptıklarını itiraf ettiler. Zanlılar paraları dolara çevirerek hemen ülkelerine gönderdiklerini de söylediler. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.