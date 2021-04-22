12 bin kilometre uzaktan gelip 2 milyon 500 bin lirayı çalıp yurt dışına gönderdiler

Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir ilerinden tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek 2 milyon 500 bin lira çalan J.Z.M. ve L.G.O ile kardeşi A.G.O adlı 3 kişilik Kolombiyalı ailenin hırsızlık şebekesi çökertildi.
Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesinde A.D'nin ev satışı sonrasında aldığı 315 bin lira paranın otomobilinin camı kırılarak çalınması ile başladı. Gelişmelerin ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı.
TAKİP ETMİŞLER
Yapılan araştırmalarda şüphelilerin A.D.'yi tapudan çıkıştan itibaren takip ettikleri ve yabancı uyruklu oldukları belirlendi. Geriye dönük 20 gün içerisinde 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Çalışma sonunda zanlıların kimlik kimlikleri belirlendi.
KIYAFET VE KİMLİK DEĞİŞTİRMİŞLER
Kamera incelemelerinde 3kişilik Kolombiyalı aile şebekesinin yakalanmamak ve kimlik bilgilerini gizlemek amacıyla olaydan sonra sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıtarak sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları tespit edildi. Şebekenin yakalanmamak için 8-10 farklı ticari taksi değiştirdikleri de belirlendi. 3 kişinin otomobilin çamını kırarak 315 bin lirayı aldıktan sonra Aksu yol güzergahına çıkarak Isparta otobüsüne biletsiz bindikleri belirlenen azılı hırsız şebekesinin, Isparta'da yapılan araştırmalarda İstanbul'a gittikleri belirlendi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların Kolombiya uyruklu karı koca J.Z.M. ve L.G.O ile kardeşi A.G.O oldukları tespit etti. 3 kişinin İstanbul Üsküdar ve Fatih ilçelerinde ayrı adreslerde kaldığını belirledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla Kolombiya uyruklu 3 zanlı gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. Zanlıların ev ve üst aramalarında 100 avro, 3 bin 400 ABD doları, 8 Kolombiya Pezosu, 5 pound, 9 bin 75 lira, 9 telefon, 2 adet araç lastik patlatma aparatı, 26 adet ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyaları, el telsizi ve sahte pasaportlara el konuldu.
PARALAR KOLOMBİYADA
3 kişilik Kolombiyalı hırsızlık şebekesinin Antalya başta olmak üzere Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir illerinde de tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip ederek otomobil lastiğinin ve camlarının patlatılması suretiyle hırsızlık yaptıktan sonra Türk lirasını dolara çevirdikleri.Ardından bankaya koydukları. Sonra internet üzerinden ülkelerine havale ettikleri. Bu yöntemle toplamda 2 milyon 500 bin lira paraları yurt dışına gönderdikleri belirlendi
12 BİN KİLOMETRE GELDİK
Emniyette yapılan sorgularında 3 zanlı, Kolombiya'dan önce İspanya'ya daha sonrada İstanbul üzerinden Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'ya gelerek hırsızlık olaylarını yaptıklarını itiraf ettiler. Zanlılar paraları dolara çevirerek hemen ülkelerine gönderdiklerini de söylediler. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.